Apple, Tim Cook'a AirTag Gönderen YouTuber'a Yanıt Verdi
Bir YouTuber Tim Cook, Elon Musk ve Kuzey Kore'ye AirTag gönderdi. Tim Cook'a AirTag gönderen YouTuber'a Apple'dan yanıt geldi.
Apple CEO'su Tim Cook'a AirTag gönderen YouTuber'a mektupla yanıt verildi. MegaLag isimli YouTube kanalının sahibi üç adet farklı konuma AirTag gönderdi. Ancak bunlardan sadece biri gerçekten sahibine ulaşmış gibi görünüyor.
İnsanların bu yılın başından beri AirTag'leri nasıl kullandıkları hakkında gerçekten eğlenceli hikayeler gördük. Ancak bir YouTuber cesurca bir şey yapmaya karar verdi ve farklı yerlere üç AirTag gönderdi: Kuzey Kore'ye, Apple CEO'su Tim Cook'a ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a.
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Tim Cook'a AirTag gönderen YouTuber'a mektuplu yanıt
YouTube kanalı MegaLag, Tim Cook'a ve Elon Musk'a birer AirTag gönderdi. Sadece bu iki macerayla yetinmeyip, Kuzey Kore'ye bir AirTag daha gönderdi. YouTuber her AirTag'e ne olduğunu ve her yolculukta izleyicinin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlattı.
Apple Park'a gönderilen AirTag, ilk olarak ABD'nin Nevada eyaletinde tespit edildi. YouTuber Flight Radar'ı kontrol etti ve paketini taşıyan uçağın gerçekten o bölgeden uçtuğunu gördü. AirTag muhtemelen uçaktaki birinin iPhone'u ile iletişim kurdu ve konumunu bildirmeye başladı.
Elon Musk'a gönderilen AirTag, SpaceX ofisine ulaştı ve iki buçuk hafta boyunca bekletildi. Ancak son sinyalinden önce geri dönüşüm merkezinde tespit edildi. Şaşırtıcı olmayan şekilde Kuzey Kore'ye gönderilen AirTag ise hedefine ulaşmadı. AirTag bunun yerine Güney Kore'ye gönderildi, ancak yerel düzenlemeler nedeniyle AirTag ağı orada bulunmadığından hiçbir zaman radarda görünmedi.
Tim Cook'a gönderilen AirTag ise Apple Park'a ulaştı ve geri gönderilmeden önce altı hafta ofiste bekletildi. Apple'ın AirTag'i YouTuber'a bir mektupla iade ettiği ortaya çıktı. Mektup, Tim Cook'un yardımcılarından biri tarafından imzalanmıştı.
Michael olarak tanımlanan asistan, şirketin "AirTag'lerin yaratıcı kullanımlarını duymaktan memnun olduğunu" söyledi. Tim Cook'un her ay yüzlerce mektup aldığını, ancak tüm mektupları kendi başına yanıtlayamayacağını belirtti. Yine de Apple'dan birinin gerçekten paketi aldığını, bir mektup yazdığını ve geri gönderdiğini görmek oldukça ilginç.
Sevgili Jonathan, Apple AirTag'i paylaştığınız için teşekkür ederiz. AirTag'lerin yaratıcı kullanımlarını ve müşterilerimizin hayatlarını nasıl iyileştirebileceklerini öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi Cook, sizin gibi müşterilerden her ay yüzlerce mektup alıyor. Ne yazık ki her talebe cevap verememekte. Ancak, dünya çapındaki benzersiz yolculuğundan dönerken AirTag'inizin keyfini çıkarmaya devam edeceğinizi umuyoruz!
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