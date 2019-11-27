Tim Cook: "Android Telefonları Apple Store'da Geri Dönüştürüyoruz"

Geçtiğimiz gün düzenlenen Salesforce Etkinliğinde Marc Benioff ile yaptığı özel sohbette, çarpıcı açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, eğer şirket olarak Android telefon alırlarsa, onlara ne yaptıklarını açıkladı.

San Francisco'da düzenlenen etkinlikte CEO Cook, "Şayet bir Android'in varsa, Apple Store'da bunu geri dönüştürüyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca Cook açıklamasında ​​şirketin ana hedefinin "dünyanın en iyi ürünlerini yapmak ve insanların hayatlarını zenginleştirmek" olduğunu belirtti.

Apple CEO'su daha sonra Twitter üzerinden ise “Verimlilikten gizliliğe kadar teknoloji her şeyi değiştirebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bunun yanı sıra Apple CEO'su Cook yenilik, veri gizliliği, yapay zeka ve çevre konularını içeren sayısız konuyu da tartışırken Steve Jobs'ın şirketten ayrılmadan önce fikirlerini ve notlarını tartışmak için her zaman çaba gösterdiğini söyledi.