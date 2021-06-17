Tim Cook: Android, iOS'ten Çok Daha Tehlikeli!

Tim Cook, Android işletim sistemi ile ilgili oldukça endişe verici bir iddiada bulundu. Cook, Android'in iOS'ten 47 kat daha fazla kötü amaçlı yazılıma sahip olduğunu söyledi. Apple CEO'su ayrıca üçüncü taraf kaynaklardan yüklenen uygulamaların güvenliği önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Tim Cook'un Android İddiası Tartışmaya Yol Açtı

Android işletim sisteminin iOS'e kıyasla en büyük avantajlarından bir tanesi kullanıcılara daha fazla kontrol sunulması ve üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin verilmesidir. Bu, Google Play Store haricinde platformlardan uygulama indirebileceğiniz anlamına gelir.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi olan Android hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Cook, Android'in iOS'ten 47 kat daha fazla kötü amaçlı yazılıma sahip olduğunu iddia etti ancak herhangi bir kaynak göstermedi ancak bu konu ile ilgili 2019 yılında yapılan bir araştırma bulunuyor.

Söz konusu araştırma ile cihazlara bulaşan kötü amaçlı yazılımların yüzde 47,15'inden Android, yüzde 35,82'sinden Windows (PC), yüzde 16,17'sinden IoT ve yüzde 1'den daha azından ise iOS'in sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı.

2020 yılında yapılan bir araştırmada ise cihazlara bulaşan kötü amaçlı yazılımların yüzde 26,6'sından Android, yüzde 1,7'sinden ise iOS'in sorumlu olduğu gün yüzüne çıkmıştı. 2 yılı karşılaştırdığımızda Android'in bu oranı 1 yıl içerisinde %47,15'ten %26,6'ya düşürmeyi başardığını görüyoruz. iOS'te ise %0,7 civarında bir artış yaşandı.

Sonuç olarak 2020'de elde edilen veriler, Cook'un iddiası ile eşleşmiyor. Bu tutarsızlığın nedeni bilinmemekle birlikte ortaya atılan iddianın doğru olmama ihtimali var.

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone'ların Android cihazlara kıyasla daha az sıklıkla kötü amaçlı yazılımların hedefi haline gelmesine ilişkin açıklamasında da iPhone'ların üçüncü taraf kaynaklardan yani Apple'ın resmi uygulama mağazası olan App Store'un dışında hiçbir kaynaktan uygulama ya da oyun indirilmesine izin verilmemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Cook ayrıca üçüncü taraf bir kaynaktan uygulama yüklenmesine izin vermenin iPhone cihazlraın güvenliğini ve App Store'un gizliliği ön plana almak için attığı çoğu adımın boşa atılmış olmasına neden olabileceğini söyledi.