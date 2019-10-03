Tim Cook: "Apple Fiyatları Düşük Tutuyor"

Apple CEO'su Tim Cook Almanya'ya gitti ve Oktoberfest'in ardından Berlin merkezli girişim olan Blinkist'in ofisine geçti. Cook Blinkist'de yaptığı görüşmelerde Apple'ın fiyat politikasını ve Apple TV+'ı konuştu.

Tim Cook yaptığı açıklamada "Fiyatlarımızı her zaman mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz ve neyse ki bu yıl iPhone'un fiyatını düşürmeyi başardık" dedi. iPhone 11 şu anda yurt dışında 800 eurodan satılmakta ve geçen sene tanıtılan iPhone XR'dan 50 euro daha ucuz. 18 Ekim'de ülkemizde satışa sunulacak olan iPhone 11 ailesinin türkiye fiyatları henüz belli değil.

Cook ayrıca Apple TV+ hakkında da konuştu. Apple TV+'ın ayda 5 euroya mal olduğunu söyleyen Apple CEO'su Tim Cook "Apple TV+ rakiplerinden %40 daha uygun" dedi. Cook, Netflix'in Apple'ın yeni hizmetinden korktuğuna inanmıyor.

Tim Cook, Apple'ın gelecekte karşılaşabileceği konulardan da bahsetti. Apple, şirketin App Store'u tekelleştirdiği iddiasına dayanarak ABD Yüksek Mahkemesi'nin baskısıyla karşı karşıya kalırken Tim Cook, Apple'ı savundu. Cook, App Store'daki tüm uygulamaların yaklaşık yüzde 86'sının ücretsiz olarak indirilebileceğini ve sadece yüzde 30'luk kısmında ücret ödendiğini söyledi.