Tim Cook: "Apple Sizi Uçuracak Yeni Ürünler Üzerinde Çalışıyor"

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Kaliforniya'daki yıllık genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada "Sizi uçuracak yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz." dedi. Apple'ın şefi, Apple Watch ve AirPods'larla ilgili bazı "fantastik" ürünlerin üretim hattında olduğunu söyledi ve Apple Watch'un sağlıkla ilgili daha fazla özellikler almaya devam edeceğine söz verdi.

Cook, toplantıda Apple'ın MacBook Air modelinin fiyatını düşürmeye çalıştığını da söyledi. Apple'ın hisseleri yapılan konuşmalardan sonra %1 oranında fazla artış gösterdi. Yatırımcılar Apple'ın, en çok satan ürünü olan iPhone için büyük bir yenilik bekliyor. Belki yakında iPhone'ları katlamak gerçek olabilir. Cook, Apple’ın 2018’de 18 şirket satın aldığını ve daha fazla şirket edinme arayışında olduğunu belirtti.

Tim Cook şirketin durumu hakkında hiç bu kadar iyimser olmadığını söyledi ve Apple'ın hizmet gelirlerinin 2016'da yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu, bu rakamların 2020 yılında iki katına çıkma yolunda ilerlediğini belirtti. İlerleyen günlerde Apple tarafından yapılacak olan etkinlik merakla bekleniyor. Apple 25 Mart'ta şov yapabilir. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Sizler Apple'ın yeni tanıtacağı ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple katlanabilir bir iPhone tanıtarak kullanıcıları uçurmayı mı planlıyor? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!