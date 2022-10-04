Tim Cook, Apple'da Çalışmak İçin Gereken 4 Özelliği Paylaştı

Tim Cook, İtalya'daki Napoli Federico II Üniversitesi'ndeki konuşmasın, Apple çalışanlarının yüksek performansına dair sırları paylaştı.

Her Apple çalışanının gezegeni korumayı önemsemesi ve dünyayı daha iyi, yaşanabilir hale getirmeye çalışması gerektiğine dikkat çekti. Kendi çalışanları için şu ifadeleri kullandı: "Şirketimizde insanlar gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorlar, insanların hayatlarını zenginleştirmek istiyorlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorlar. Bu, insanların işlerini daha iyi yapmalarını sağlayan bir duygu ve bunun gerçekleştiğini defalarca gördüm. Sonuçlar inanılmaz."

Apple'da Çalışmak İçin Sahip Olmanız Gereken 4 Özellik

İş birliği en önemli özellik. Birbiriyle ortak çalışma konusunda istekli bir grup insanın harika fikirler yaratabilmesi ve uyumlu çalışması açısından iş birliği kurmanın önemine dikkat ediliyor.

Her şirket farklı düşünebilen ve yaratıcı bir çalışanı olsun ister. Zorluklara karşı hızlı çözüm üretebilmenin yanı sıra yaratıcı çözümler sunmak olumlu bir etkide bulunuyor.

Yaptıkları işte uzman olmak. Sahip oldukları yetkinlikler ve iş kolu üzerinde beceriye sahip olmak Apple'ın önem verdiği özellikler arasında yer alıyor.

Son özellik ise merak. Çok soru sormanın, işi gerçek anlamda öğrenmek ve derinlemesine anlamak için teşvik edici bir faktör olduğunu söylüyor. Cook merak konusu için öğrencilerine ''Hiçbir soru aptalca değildir.'' diyerek soru sormaktan çekinmemeleri gerektiğine dair bir açıklamada bulundu.

Apple'ın CEO'su Tim Cook; iş birliği, merak, uzmanlık ve yaratıcılık özelliklerinin bir araya gelmesi ile başarıya ulaştıklarını belirtti. İş görüşmelerinde bu özelliklere dikkat ettiğinin altını çizerek, ilerleyen süreçte de aynı sistemin işe alımlarda devam edeceğini ekliyor.