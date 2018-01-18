Tim Cook: Artık iPhone Yavaşlatma Özelliğini Kapatabileceksiniz

Kısa bir süre önce Apple'ın eskiyen bataryaya sahip iPhone telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı ortaya çıkmış ve teknoloji dünyasında bu olay bütük ses getirmişti.

Apple'ın bu iPhone yavaşlatma kararını kullanıcılarına danışmadan alıyor oluşu ve iPhone kullanıcılarına konu hakkında bildirim yapmıyor oluşu işleri daha da karıştırmaktaydı. Bataryaları eskiyen kullanıcılar, bu durumdan haberdar olamıyor ve bataryalarını değiştirerek telefonlarını olması gereken performans ile kullanamıyorlardı. Bunun yerine yavaşlamış bir iPhone'a sahip oluyor ve yeni bir iPhone satın almayı düşünmeye başlıyorlardı.

Bu olumsuz durum nedeniyle Apple'a davalar açıldı. Apple, bu tepkilerin karşısında özür dilemek amacıyla batarya değişim fiyatlarını düşürse de tepkileri dindiremedi. Şimdi ise, Tim Cook konu hakkında yeni bir açıklama yaptı ve önemli bilgiler paylaştı.

Yapılan bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Tim Cook, iPhone yavaşlatma konusuna da değindi. Tim Cook, bir sonraki iOS güncellemesi ile kullanıcıların, Apple'ın daha önceden zorunlu olarak uyguladığı yavaşlatma özelliğini dilerlerse devre dışı bırakabileceklerini açıkladı. Güç yönetimi olarak tanımlanan bu özellik kapatıldığında telefonun ana işlemcisinin ve grafik işlemcisinin hızı limitlendirilmeyecek. Fakat, Apple'ın önlemeye çalıştığı, bataryanın yetersiz güce sahip olmasından kaynaklanan beklenmedik kapanmalar gerçekleşebilecek.

Apple'ın şeffaflaşmaya çalışması güzel bir değişim; fakat Apple'ın bu olaylar gündeme gelmeden önce söz konusu şeffaflığı sunması gerekirdi diye düşünüyoruz.