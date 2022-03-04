Apple CEO’su Tim Cook’un Çalışanlarına Yazdığı ‘Ukrayna Mektubu’ Ortaya Çıktı

Rusya Ukrayna arasındaki savaşın giderek büyümesi ile Rusya’ya karşı bazı ekonomik yaptırımlar uygulandı. Ülkelerin uyguladığı yaptırımların yanında büyük şirketlerin birçoğu da Rusya’ya yönelik adımlar attı. Bunlardan biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde Rusya’ya olan satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada Ukrayna’ya destek olmak için çalıştıklarını ifade etmişti. CEO Tim Cook’un çalışanlarına gönderdiği ‘Ukrayna Mektubu’ ortaya çıktı.

Tim Cook'un Ukrayna Mektubu Ortaya Çıktı

Tim Cook, Apple çalışanlarına yönelik, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele alan ve Apple'ın son iki haftadaki olaylara tepki olarak aldığı önlemleri açıklayan bir e-posta yolladı. E-posta, ayrıca çalışanlara Apple'ın belirli insani yardım fonlarına yaptıkları bağışları ikiye bir olarak destekleyeceğini ve 25 Şubat'tan bu yana yapılan bağışlar için geriye dönük olarak destek sunacağını söylüyor.

Bu e-postanın bir kopyası The Verge tarafından elde edildi. Tim Cook’un ‘Ukrayna Mektubu’nu aşağıda bulabilirsiniz.

‘Ukrayna'da devam eden krizi ele almak için biraz zaman ayırmak istedim.

Şiddetten etkilenen herkes için endişelerimizi ifade ederken Apple'daki herkes adına konuştuğumu biliyorum. Evlerinden kaçan ailelerin ve hayatları için savaşan cesur vatandaşların her yeni görüntüsüyle, dünyanın dört bir yanındaki insanların barış davasını ilerletmek için bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Apple, insani yardım çabalarına bağışta bulunuyor ve gelişmekte olan mülteci krizine yardım sağlıyor. Ayrıca daha fazla neler yapabileceğimizi değerlendirmek için ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Birçoğunuzun da destek olmanın yollarını bulmaya hevesli olduğunu biliyorum ve bağışlarınızın etkisini artırmaya yardımcı olmak istiyoruz. Bugünden itibaren Apple, uygun kuruluşlar için bağışlarınızı 2:1 oranında destekleyecek ve bunu 25 Şubat'tan itibaren bu kuruluşlara yapılan bağışlar için geriye dönük olarak yapacağız. Daha fazla bilgi için lütfen Çalışan Bağış Portalı'nı ziyaret edin.

Ukrayna ve bölge genelindeki ekiplerimizi desteklemek için çalışıyoruz. Ukrayna'da her çalışanla temas halinde olduk, onlara ve ailelerine elimizden gelen her şekilde yardımcı olduk. Ülke dışında bulunan ve desteğe ihtiyaç duyabilecek Ukraynalı ekip üyelerimiz için lütfen [email çıkartıldı] ile iletişime geçin. Ve herhangi bir desteğe ihtiyacı olan herhangi bir çalışan için, mevcut kaynaklar için lütfen Kişiler sitesini ziyaret edin.’

E-posta şöyle devam ediyor: ‘Şirket olarak ek önlemler de alıyoruz. Rusya'da tüm ürün satışlarını durdurduk. Geçen hafta, ülkedeki satış kanalımıza yapılan tüm ihracatı durdurduk. Apple Pay ve diğer hizmetler sınırlandırılmıştır. RT News ve Sputnik News artık Rusya dışında App Store'dan indirilemiyor. Ukrayna vatandaşları için bir güvenlik önlemi olarak Ukrayna'daki Apple Haritalar'da hem trafik hem de canlı olayları devre dışı bıraktık.

Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz ve aldığımız önlemler konusunda ilgili hükümetlerle iletişim halindeyiz.

İçinde bulunduğumuz bu an; birlik, cesaret ve hepimizin paylaştığı insanlığı asla gözden kaçırmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu zor zamanlarda, birbirimize, kullanıcılarımıza ve dünyada iyilik için bir güç olma taahhüdümüzde birleştiğimizi bilmek beni rahatlatıyor.’

Cook'un e-postasında vurguladığı ve Apple'ın halka açıklamalarında belirttiği gibi, Apple bölgede çeşitli önlemler aldı. Salı günü, ürünlerinin Rusya'daki satışını durdurduğunu duyurdu. Ayrıca, Ukrayna'da Apple Haritalar veri paylaşımı ve Rusya'da Apple Pay kullanımı sınırlandırıldı.

Tim Cook ayrıca Apple'ın Ukrayna merkezli ‘her çalışanla’ temas halinde olduğunu ve onlara ve ailelerine yardım etmek için çalıştığını belirtti.