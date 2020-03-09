Tim Cook'dan Çalışanlarına Not: Evden Çalışabilirsiniz

Çin’in Vuhan şehrinde başlayıp Türkiye sınırlarına kadar gelen Coronavirüsü hakkında Apple’ın CEO’su açıklama yaptı. Tim Cook, corona virüsü salgınını “benzeri görülmemiş bir olay” olarak tanımlıyor.

Corona virüsü, Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan, şimdiye kadar binlerce kişiyi ölüme götüren son dönemin en korkulan salgını. Corona virüsü COVID-19, an itibarıyla 3825 can aldı. Çin, İtalya, İran, Güney Kore, Fransa, İspanya, Amerika, Irak, Hong Kong, Arjentin ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz ülkede ölümle sonuçlanan bu salgın, elbette teknoloji sektörünü de derinden etkiledi. Birçok etkinlik iptal oldu, şirketler etkinliklerini dijital olarak düzenledi. Bazı şirketler çalışanlarına evden çalışma izni verdi. Apple da bunlardan biri. Apple’ın başındaki isim Tim Cook, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü benzeri görülmemiş bir şey olarak nitelendiren Tim Cook, 9-13 Mart tarihleri arasında küresel ofislerin bazılarında çalışanlar evde çalışma izni verdi. Kaliforniya ve Seattle bölgesindeki bazı Apple çalışanlarına not gönderdi. Uzaktan çalışma politikasının enfeksiyon yoğunluğu en fazla olan bölgelerdeki ofisler için geçerli olacağını söyledi. Seattle dışında Apple’ın Kaliforniya’daki Santa Clara Vadisi ve Elk Grove bölgelerindeki şirket ofisleri, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, İsviçre ve İngiltere’deki ofisleri de içeriyor. Dünyanın dört bir yanında etkilenen Apple ofislerinde saatlik çalışanların her zamanki operasyonlar gibi işlerle uyumlu olarak ödeme almaya devam edecekleri belirtildi.

Apple, geçtiğimiz ay koronavirüs salgını nedeniyle Çin’deki tüm perakende mağazalarını geçici olarak kapatmış, şirket çalışanlarının Çin, İtalya, Günet Kore dahil olmak üzere en çok etkilenen bölgelere seyahat etmelerini kısıtlamıştı.