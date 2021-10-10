Apple CEO'su Tim Cook Instagram ve Twitter'ı Fena Eleştirdi

Tim Cook Instagram ve Twitter'ı hedef aldı. Apple CEO'su Tim Cook sosyal medyada uygulanan sonsuz kaydırma mekanizmasının yanlış olduğu fikrine katılıyor. Şirketin, insanların cihazlarını arkadaşları ve aileleri ile iletişim ve bağlantı kurmak için kullanmasını istediğini söylüyor.

Son birkaç yılın hararetli tartışılan konularından biri, sosyal medya ve insanları cihazlarına bağlı kalarak saatler geçirmeye nasıl şartlandırdığı.

Twitter, Facebook, TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya hesapları gibi uygulamalar, sizi tercihlerinize veya favori kişiliklerinize ve organizasyonlarınıza uyacak şekilde algoritmik olarak sıralanmış sonsuz bir içerik dizisiyle ilgilenmeye teşvik edecek şekilde hazırlanıyor.

Bustle ile yaptığı röportajda Tim Cook, kullanıcıların hem kişisel yaşamlarında hem de işte zihinsel sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal damgalanmayla mücadele etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uygulama olan Shine'a desteğini dile getirdi.

Cook, Shine gibi uygulamaların, teknolojinin insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğinin güçlü örnekleri olduğuna inanıyor.

Tim Cook'tan Instagram ve Twitter'a yönelik sert açıklamalar

Apple CEO'sundan ayrıca Facebook ve Instagram'ın gençlerin zihinsel sağlığını nasıl etkilediğine dair son raporlara ağırlık vermesi istendi.

Apple'ın Screen Time gibi özellikler geliştirmesinin nedenlerinden birinin bu olduğunu söylüyor, ancak sosyal medya uygulamalarını kullanarak harcanan zamana ek olarak sosyal medyada yapılan şeyleri de eleştiriyor.

Cook, "Teknoloji insanlığa hizmet etmeli, tersi olmamalı" diyerek şu eleştiride bulundu:

"İnsanların cihazlarıyla (o gün daha önce keyif aldığı) fotoğraf sergisi veya FaceTime ile aile ve arkadaşlarla bağlantı kurma gibi şeyler yapmasını istiyoruz. Sonsuz, akılsız kaydırma değil."

Çevrim içi kalma ve teknoloji bağımlılığı, Apple'ın öncelikli çözülmesi gereken şeyler listesinde üst sıralarda yer alıyor ve şirket, cihazlarında bunları önlemek için daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.

Aynı zamanda iPhone'un yaygın zihinsel sağlık koşullarını izlemesi ve muhtemelen erken uyarı işaretlerini algılaması için yollar araştırıyor.

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