Tim Cook, Nobel Barış Ödülü Sahibi Malala Yousafzai ile Bir Araya Geldi

Apple, Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai tarafından kurulan ve kız çocuklarının eşit şartlarda eğitim alması için çalışan yardım kuruluşu Malala Fonu'nun en büyük destekçilerinden bir tanesi oldu.

Apple, her ne kadar şu sıralar iPhone'ları bilerek yavaşlattığı için birçok insanın tepkisini çekse de, bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kuruluşlarına verdiği destekle, tüm dünyanın takdirini toplayan ender şirketlerin başında geliyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi, şimdi de 2014'te Nobel Barış ödülüne layık görülen Malala Yusufzai'nin kurduğu Malala Fonu'na destek veriyor. 2013 yılında faaliyete geçen yardım kuruluşu, maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen kız çocuklarının eşit şartlarda eğitim almasını hedefliyor. Bu doğrultuda, Apple CEO'su Tim Cook ile Malala Yusufzai geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi.

Apple, Malala Fonu'na maddi destek sağlayacağı gibi, teknoloji yardımı da yapacak. Dünyanın dört bir yanındaki kızların ücretsiz ve kaliteli eğitimden faydalanmasına yardımcı olacaklarını söyleyen Cook, "Eğitimin büyük bir güç olduğuna inanıyoruz ve Malala Fonu'nun çeşitli imkansızlıklar dolayısıyla okula gidemeyen her kızı eğitimle buluşturma düşüncesine koşulsuz destek veriyoruz" dedi.

Malala'nın çok cesur bir vizyonu olduğunu ve küçük yaştan bu yana eşitlik için savaştığını belirten Cook, "O, zamanımızın en ilham verici figürlerinden biri. Konuşmaya başladığımızda Malala’nın çok cesur bir vizyona sahip olduğunu gördüm. Apple olarak dünyanın dört bir yanındaki kız çocuklarını yetiştirmeyi amaçlayan Malala'ya destek olmaktan çok büyük bir onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Lübnan’da başlayan bu çalışmada Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Nijerya da hedef ülkeler arasında yer alıyor.

Malala Yousafzai Kimdir?

Malala Yousafzai, kızların eşit şartlarda eğitim almasını savunan Pakistanlı bir insan hakları aktivistidir. Malala, okulunun Taliban tarafından saldırıya uğramasından duyduğu korku ve Swat’ta (Pakistan'da yaşadığı bölge) artan askeri hareketliliğe dair BBC’nin Urduca servisi için bir blog yazmaya başladı. Bu sırada, Malala’ya The New York Times için yapılan bir belgeselde yer verildi ve BBC blogunun yazarı olarak ifşa edildi.

9 Ekim 2012’de Malala ve arkadaşları okuldan eve dönerken, maskeli ve silahlı bir kişi okul servislerine girdi ve Malala’yı adıyla çağırdı. Kafası, boynu ve omzundan giren tek bir kurşunla vuruldu. Bir yıl boyunca hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Malala, 10 Aralık 2014’de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

20 yaşındaki Pakistanlı aktivist, kurduğu Malala Fonu ile 2013 yılından bu yana sosyal, ekonomik, hukuki ve politik sebeplerden dolayı eğitim alamayan milyonlarca kız çocuğunun haklarını savunuyor ve onları eğitimle buluşturuyor.