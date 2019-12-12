Tim Cook'tan iPhone'u Eleştirenlere Yanıt: Her Yıl İnovasyon Olmaz

Kullanıcılar, akıllı telefonlarda inovasyonun bittiği, doyum noktasına ulaşıldığı konusunda hem fikir. Ancak Apple’ın CEO’su çok farklı düşünüyor.

Mobil pazar oldukça hareketli. Özellikle hemen herkesçe erişilebilir akıllı telefonlar hızla gelişiyor, her marka belli aralıklarla giriş, orta ve üst seviyede modellerle tüketicilerin karşınıza çıkıyor. Marka bağımsız çıkan akıllı telefonlara baktığımızda yenilik olarak neredeyse hiçbir şey yapılmadığını, cihazların donanımsal olarak iyileştirildiğini görüyoruz. Son kullanıcılar olarak üreticilerin artık ufak dokunuşlar yaptığını, inovasyon noktasında tıkandıklarını düşünüyoruz ancak şu anda Dünyanın en değerli markaları arasında ilk sırada/sıralarda olan Apple’ın başındaki isim Tim Cook’a göre çok yanlış düşünüyoruz.

Tim Cook, iPhone da dahil mobil pazarın doyum noktasına ulaştığını, inovasyonun bittiğini düşünmüyor. Kullanıcıların iPhone’lara özellik açısından yeni bir şeyler getirilmediği yönünde yaptıkları eleştirilere verdiği cevap ise bir hayli ilginç. Cook, belirli teknolojilerin araştırma ve geliştirme için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğundan her yıl önemli yeniliklerin mümkün olmadığını söylüyor. Bazen büyük adımlar atıldığını bazen de ufak ama kilit noktanın sadece değişiklik olsun diye değişiklik yapmak değil, daha iyi şeyler yapmak olduğunu sözlerine ekliyor.

Peki, 2020 iPhone’larında hangi yenilikleri göreceğiz? Tim Cook’un bu sözlerinden sonra iPhone’ların tasarımının uzun bir süre daha değişmeyeceğini tahmin etmek güç değil. Qualcomm ile imzalanan lisans anlaşmasının parçası olarak 5G desteğinin geleceği aşikar. Yenilik olarak ekrana gömülü, ekranın her noktasından kusursuzca çalışabilen Touch ID görebiliriz. iPhone X’den beri olan yüz tarama teknolojisi Face ID, harika çalışsa da birçok kullanıcı Touch ID’yi hala arıyor. Ayrıca önümüzdeki sene tüm seri OLED’e geçebilir. iPhone XR ve 11 modellerinde kullanılan LCD ekranının çok daha gelişmiş olduğu vurgulansa da OLED ekranının canlılığı ortada. Bunlar dışında batarya kapasitesinin daha da artırılacağı konuşuluyor. iPhone 11 Pro ve Pro Max ile iyileştirilen pil performansı daha da iyileştirilecektir.