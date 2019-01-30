Tim Cook Tek Cümlesiyle Apple Hisselerini Yükseltti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple’ın CEO’su Tim Cook, tek cümlesiyle Apple’ın hisselerini yükseltti. Tim Cook, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşında yumuşama olduğunu söyleyerek, Apple’ın daha rahat üretim yapmaya başladığını aktardı.

Reuters’a açıklamalarda bulunan CEO Tim Cook, "Ticari gerilimi grafiklendirmek isteseniz, bu ay Aralık ayındaki orandan açıkça daha düşük... İki ülkenin sorunları çözebileceği konusunda iyimserim" dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile düzenli olarak temas halinde olduğunu dile getiren Tim Cook’un yaptığı ticaret gerilimi açıklamasıyla Apple hisseleri Wall Street’te artışa geçti.

Açıklamanın hemen ardından şirket hisseleri borsa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 6 artışla 163.50 dolara yükseldi. Hisseler zayıf iPhone satışlarına ilişkin endişeler ve yüksek teknoloji hisselerindeki genel düşüşün etkisiyle Kasım ayından bu yana yüzde 30'dan fazla düştü. Hisse artışları sadece Apple ile kalmadı. Şirketin bilançosunun açıklanmasıyla birlikte iPhone tedarikçileri Micron Technology, Broadcom Inc. ve Skyworks Solutions gibi şirketlerin hisseleri de yüzde 1’den fazla artış gösterdi.