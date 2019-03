Tim Cook, Trump'ın Gafından Sonra İsmini Değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Apple CEO’su Tim Cook’un ismine yanlışlıkla Tim Apple demişti. Sosyal medyanın gündemine oturan dil sürçmesinden sonra Tim Coook, Twitter üzerinde ismini güncelleyerek, olaya gönderme yaptı.

Çarşamba günü Trump’ın, Beyaz Saray’da düzenlediği ve Apple CEO’su Cook’un da katıldığı toplantıda başkanın, Tim Cook’a, “Tim Apple” diye hitap etmesinin hemen sonrasından Cook’tan sürpriz bir adım geldi. Resmi Twitter hesabındaki ismini değiştiren Tim Cook, adını Tim Apple yaptı. Apple kelimesi yerine Apple logosu ekleyen Tim Cook, böylece sosyal medya geyiğine hızlı bir giriş yapmış oldu.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e