Apple CEO'su Tim Cook, Yapay Zekayla İlgili Uyarılarda Bulundu

Apple CEO'su Tim Cook, son dönemde büyük ilerleme kaydedilen yapay zekâ teknolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tim Cook, yapay zekânın potansiyelinin büyük olduğunu ancak kullanımının ölçülü ve dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Apple ürünlerinde düşme algılama, trafik kazası algılama ve EKG gibi özelliklerle kendi yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerini kullandıklarını belirten Cook, bu özelliklerin insan hayatını kurtardığını ve insanların hayatlarını zenginleştirdiğini söyledi.

Tim Cook, Yapay Zekâ Kullanımına Dikkat Çekti

Yapay zekânın müşterilerin hayatını "fazlasıyla zenginleştirebileceğini" söyleyen Cook, Microsoft ve Google gibi büyük şirketlerin yapay zekâ teknolojilerini hızla kullanmaya başlamasının ise eleştirilmesi gerektiğini ima etti. Cook, her ne kadar bu alanda bir rekabet olsa da yapay zekâ kullanımında da bazı kıstaslara ve ölçülere tabii kalınması gerektiğini düşünüyor.

"Bunlar hem harika özellikler hem de insanların hayatlarını kurtarıyor. Yapay zekâyı devasa bir şey olarak görüyoruz ve bunu ürünlerimizde çok düşünceli bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

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