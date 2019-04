Tim Kitzrow, Rage 2'deki Yaptıklarınızı da Yorumlayacak

id Software ve Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından da yayınlanacak olan Rage 2, bu yılın en iddialı oyunları arasında yer alıyor. PlayStation 4, PC ve Xbox One için 14 Mayıs 2019 tarihinde çıkacak olan oyun için son olarak PAX East 2019 etkinliğinde canlı oynanış gösterimi yapılmıştı. Kısa süre önce ilginç bir duyuru ile yeniden gündeme geldi. Oyunu baştan sona Tim Kitzrow ile oynayabilmeniz mümkün olacak.

Duyuru Bethesda tarafından yapıldı. Öncelikle bunun bir şaka olmadığını belirtelim. Aşağıdan izleyebileceğiniz duyuru fragmanının yorum kısmında Amerikan menşeli şirketin "Ve evet... gerçek." şeklinde yazdığı yorumu görebiliyoruz. Ayrıca, Polygon sitesi de bir Bethesda temsilcisinin bunun bir şaka olmadığı yönündeki söylemini aktardı. Peki Rage 2 oyununu nasıl Tim Kitzrow ile oynayacaksınız? Özel bir şey yapmanıza gerek yok. Paraya kıymanın haricinde. Oyunu ön-sipariş ile alırsanız, hediye olarak He's On Fire için bir kodunuz olacak. Bu kodu kullandığınız zamanda Tim Kitzrow, Rage 2 oyununuza gelmiş olacak.

Bilmeyen takipçilerimiz için bir bilgilendirme yapmak gerekirse Kitzrow, NBA Jam, NFL Blitz, NHL Hitz ve MLB Slugfest gibi spor oyunlarıyla tanınan bir seslendirme sanatçısı ve bu oyunlarda, yaptıklarınızı anlık olarak yorumluyor. Aşağıdaki fragmanda ise bunun örneklerini görebiliyoruz. Bakalım klasikleşmiş "from downtown" ve "boomshakalaka" tepkilerini görebilecek miyiz? Öte yandan, oyunun oynanış sistemine uygun olarak "you just sliced her head right off", Türkçe mealiyle "onun kafasını uçurdun" ve "tang, tang boomerang" cümlelerini duymak mümkün oluyor. Bakalım kendisinden başka neler duyacağız?