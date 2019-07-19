Tim Willits Bu Ay id Software ile Yollarını Ayıracak

Geride bıraktığımız zaman içerisinde oyun dünyasından birçok ayrılık haberi ile karşınıza gelmiştik. Bunlardan bir yenisine Tim Willits imza atacak. Willits, QuakeCon 2019 sonrasında id Software ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Oyun dünyasının önemli ismi id Software stüdyosundaki kariyerine 1995 yılında başlamıştı. The Ultimate Doom için bölüm tasarımcılığı sonrasında tasarımcı, senaryo tasarımcısı, baş tasarımcı, baş yapımcı, yaratıcı yönetmen ve 2011 yılından itibaren de stüdyo yöneticisi pozisyonunda görmüştük. Ancak yirmi dört yıldır hizmet verdiği id Software ile ayrılık zamanı bu ay gelip çatacak.

25 - 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan QuakeCon 2019 sonrasında Willits Amerika menşeli stüdyoyu arkasında bıracak. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "24 yılın sonrasında, id Software'ı QuakeCon sonrasında bırakmaya karar verdim." yorumunda bulundu Tim Willits ve devam etti. "Gerçekten inanılmaz oyunlar üzerinde endüstrideki en iyi insanlarla çalıştığım için son derece şanslıydım. QuakeCon yolculuğumun inanılmaz bir parçası olmuştu ve Gaylord Texan'daki herkesi görmek için sabırsızlanıyorum."

Bu mesajı ile bağlantılı diğer mesajında ise şöyle diyor: "Şu anda geliştirilmekte olan oyunlar emin ellerde. Ayrılışım şu anda planlanmış olan projeleri etkilemeyecek. id Software dünyadaki en iyi nişancı oyunlarından bazılarını geliştirmeye devam edecek muhteşem yeteneklerle dolu bir stüdyo."

Şimdilik Tim Willits için sırada ne var bilinmiyor ama nereye gideceğine ve karşımıza nelerle çıkacağına dair gelecek planlarından QuakeCon sonrasında bahsedecekmiş. Gelişmeleri takip edeceğiz.