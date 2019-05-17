Tim Willits, Elinde Olsa RAGE 3'ün Geliştirilmesine Bugün Başlayacak

RAGE 2 çıkışını gerçekleştireli birkaç gün oldu. Eğer DOOM ve Bulletstorm oyunlarını sevdiyseniz, ikisinin birleşimi diyebileceğimiz bu devam oyununun benzer derece aksiyon ve eğlence sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak henüz bir hafta bile geçmemişken, RAGE 3 olasılığı şimdiden merak konusu oldu. Görünüşe göre Tim Willits, devam oyunu için bir hayli istekli.

Devam oyununun çıkışının hemen sonrasında, The Hollywood Reporter tarafından id Software stüdyosundan Tim Willits ile bir röportaj gerçekleştirildi. Hazır RAGE 2 de tazeyken, bu röportajda da serinin devam oyunlarının potansiyeli ve bu yönde bir gelişmenin yaşanmasını bekleyip beklemediği soruldu.

Soruya cevap veren Willits, "Umarım öyle olur. Bu soruya vereceğim cevap, evet." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu denli bir eğlence sunduğu için bu markayı her daim çok sevdik. İstediğimizi yapabiliriz. Bir keresinde de devasa karafatmalara binmek üzerine konuşmuştuk. Başka bir oyunda, bu tarz bir diyaloga girmeniz hiç mümkün mü?! Çılgın, eğlenceli heyecan verici bir marka ve umarım üçüncüsünü mümkün olabildiğince çabuk yapabiliriz."

Ancak üçüncü oyunu görebilmek için tabii ki öncelikle RAGE 2 oyununun gayet iyi bir satış performansının olması gerekiyor ki şu sıralarda bundan bahsetmek pek de mümkün değil. Oyunun Metacritic sitesindeki PlayStation 4 ortalaması 68 / 100, PC ortalaması 73 / 100 ve Xbox One ortalaması ise 72 / 100. Bakalım gelecek zaman içerisinde bu tablo değişecek mi?