Tim Willits'in Yeni Adresi Saber Interactive Oldu

Tim Willits, geçtiğimiz ay içerisinde id Software ile yollarını ayıracağını duyurmuştu. Bu açıklama tabii ki sürpriz olmuştu. Malumunuz yirmi dört yıllık bir geçmiş söz konusu olunca, yapılan açıklamalar da bir hayli şaşkınlık yaratabiliyor.

Peki Willits uzun yıllar çalıştığı geliştirici stüdyoyu arkasında bıraktıktan sonra, sıradaki durağı neresi olacak? Sizlere bir önceki haberimizde aktardığımız üzere beklenen açıklama QuakeCon 2019 sonrasında yapılacaktı ve öyle de oldu. Tim Willits yakın bir zaman önce yaptığı açıklamada Saber Interactive ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Willits, "1 Ağustos gününde Saber Interactive'ın Baş Yaratıcı Memuru olduğumu duyurmaktan dolayı heyecanlıyım. Dünya genelindeki beş stüdyomuzun yaratıcı vizyonuna rehberlik edeceğim." yorumunda bulunduktan sonra, bir sonraki paylaşımında da muhteşem ekipler çalışacağı için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

I am excited to announce that on August 1st I became the Chief Creative Officer of Saber Interactive. I will be leading the creative vision of our five studios around the world. pic.twitter.com/rsJ1OsgHkX