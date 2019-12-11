Time Dergisi, Greta Thunberg'i Yılın İnsanı Seçti

Son zamanlarda yarattığı tartışmalarla gündem olan Greta Thunberg’i herkes mutlaka duymuştur. İsveçli iklim aktivisti olan ve yaptığı konuşmalar ile kendinden sıkça söz ettiren Greta, Time dergisi tarafından yılın insanı seçildi.

Küresel ısınmaya karşı düşünceleriyle ve söylemleriyle dikkat çeken Thunberg, ‘Gelecek İçin Cuma Günleri' (Fridays For Future) eylemleri ile dünya çapında küresel ısınmaya karşı hareket başlattı. Henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Greta, iklim değişikliklerine yönelik gerçekleştirdiği eylemlerle ABD merkezli Time dergisi tarafından yılın insanı seçilerek yine internette tartışma yaratacak gibi görünüyor.

Greta’nın ortaya çıkışı geçtiğimiz yılın ağustos ayında İsveç’te parlemanto önünde oturma eylemlerine başlamasıyla birlikte gerçekleşmişti. Kısa sürede sosyal medya ve internet siteleri sayesinde dünya çapında tanınan Greta, kısa zamanda iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemleri için bir sembol haline gelmişti.

Kasım ayında Leonardo DiCaprio ile sürpriz bir buluşma gerçekleştiren ünlü oyuncunun Greta hakkında sosyal medyada paylaştığı yorumu “Umarım Greta’nın mesajı dünya liderlerini uyandırma çağrısı olur. Greta bizim zamanımızın lideri haline geldi. Onunla zaman geçirmek harikaydı. Tarih bizi gelecek jenerasyonlar için yaptıklarımızla yargılayacak” şeklinde olmuştu. Şimdi ise Time dergisi tarafından derginin en prestijli kategorisi olan yılın insanı olmaya layık görülen Greta Thunberg, daha çok ses getirecek gibi görünüyor.