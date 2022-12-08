Time Dergisi "Yılın Kişisi" Açıklandı: Yılın Kahramanları ve İkonu Kim Oldu?

Time dergisi 2022 yılının enlerini belirledi. 1927'den bu yana her sene "Yılın Kişisi"ni belirleyen dergi, bu seneki son kararını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den yana verdi. Time'ın içeriğinde Zelenskiy'nin başarısı ve savaş lideri olarak cesaretine değinildi.

Yılın Enleri Kimler Oldu?

"Yılın Kişisi" kazananı Zelenskiy derginin kapağında yer alırken, eğlence alanında yılın kişisi K-Pop gruplarından biri olan BlackPink oldu. Dört kişiden oluşan grup; Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose ile yoluna 2016'dan beri devam ediyor.

Yılın ikonu ile Michelle Yeoh seçildi. Hong Kong sinemasının devi olarak bilinen aktris, dansçı ve yapımcı Yeoh, Jackie Cahn ve Jet Li filmleri de dahil olmak üzere 20'den fazla filmde rol aldı. Kariyerinin zirve yaptığı filmler ise Crouching Tiger Hidden Dragon (Kaplan ve Ejderha) ve Memoirs Of A Geisha (Bir Geyşanın Anıları).

Yılın kahramanları ise İran'daki kadınlar oldu. Time dergisi, İranlı kadınlar için: "Kendilerinden öncekilere pek benzemiyorlar; kendilerini İranlılardan çok Z kuşağı gibi hissediyorlar: Veganlar, İslamiyetten uzaklaşıyorlar, çocuk istemiyorlar" ifadelerini kullandı.