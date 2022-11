Time Dergisi 2022 ''Yılın Kişisi'' Adaylarını Açıkladı!

1927 yılından bugüne kadar her sene düzenlenen Time Dergisi "Yılın Kişisi" ödülü için oylamanın başlaması pazar günü duyuruldu. ABD merkezli dergi, 60 kişilik bir liste içerisinden kazanan kişiye kapağında yer veriyor. Aslında okurların oylamasının sonucu, temelde yapılan seçim üzerinde etkisi yok denilebilir. Son karar Time dergi editörleri tarafından veriliyor.

2021 yılında "Yılın Kişisi" seçilen Elon Musk, bu sene de liste yer alıyor. Onun yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve UK (Birleşik Krallık) Başbakanı Rishi Sunak da adaylar arasında. Eski ABD Başkanı Trump'tan, ünlü şarkıcı Beyonce'ye kadar bazı okurları zorlayacak bir liste bulunuyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, YouTuber MrBeast, iklim aktivisti Greta Thunberg, K-pop grubu BTS ve Hollywood Yıldızı Tom Cruise da aday listesinde yerini alıyor. Şu ana kadar yapılan oylamanın ilk sırasında İran'daki kadın eylemciler bulunuyor. Devamında ise BTS ve Zelenski geliyor.

Who should be TIME's #PersonoftheYear for 2022?



Cast your vote for the person or group who had the biggest influence on the year here ⬇️ https://t.co/1ujRtOSnUK