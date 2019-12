Time Son 10 Yılın En Önemli Teknolojik Ürünlerini Seçti!

Time tarafından oluşturulan liste son on yıl içerisinde hayatımıza giren en önemli teknolojik ürünleri ortaya koyuyor.

İşte On Ürün

Geçtiğimiz on yıl içerisinde hayatımıza binlerce yeni ürün girdi. Bu ürünlerden bazıları temel olarak birbirleri ile aynı gözükse de son on yıla ve önümüzdeki on yıla ait etkileri kesinlikle aynı değil. Time tarafından seçilen, son on yıla damgasını vuran ve önümüzdeki on yılı şekillendireceği düşünülen on ürüne göz atalım.

Bu ürünlerden ilki Apple iPad (2010) olarak öne çıkıyor. Daha öncesinde bilim kurgu konusu olan tabletleri hayata geçiren bu ürün, taşınabilir mobil bilgisayar devriminin tohumlarının atılmasında önemli bir rol oynadı. Karşınızda Tesla Model S (2012). Otomobillerin bir ürün olamayacağını düşünüyorsanız bu modele bakmanızda fayda var. Satışa sunulan bu elektrikli sedan, otomobil endüstrisinin yörüngesini yavaş bir şekillendirmeye soktu.

İlk bakışta uzay istasyonundan düşen bir bileşene benzeyen Raspberry Pi, kodlamayı teşvik etmek noktasında oldukça önemli bir role sahip. Sadece bu değil, robotikten ev otomasyonuna kadar pek çok şeyi halledebilecek bir yapıya da sahip. Google Chromecast (2013) ile birlikte basit bir ek bileşen yardımıyla televizyona yayın akışı sağlamak mümkün oldu. Bu, pahalı akıllı televizyonların gereksinimini düşürdü. Bir anlamda ucuza akıllı ev teknolojisi sunulduğunu söyleyebiliriz.

DJI Phantom (2013) ilk bakışta fotoğrafçılık ve görüntü işlemleri için yardımcı bir eleman sayılsa da, işin özü çok daha önemli. Geçtiğimiz dönemlerde bu alanlarda öne çıkan bu ürün, ilerleyen dönemlerde kargo teslimatlarında ve yemek siparişlerinde önemli bir rol oynayacak. Benzer şekilde savunma sanayinde de önemli bir yapıya bürünmesi bekleniyor.

Amazon Echo (2014) ise akıllı ev otomasyonunun ilerlemesinde önemli bir role sahip. Akıllı saatlerin öncüsü diyebileceğimiz Apple Watch (2015) çıkışından bu yana pek çok özellikle güncellendi. Şu anki hali ile sağlık takibi ve egzersiz yönetiminde başarılı bir takipçi olan saat gelecekte daha işlevsel bir yapıya bürünecek.

Apple AirPods (2016) özellikle müzik severler için bağımsızlık sunan bir gelişme oldu. Taşınabilir oyun deneyimi için en başarılı örnek olan Nintendo Switch (2017), Sony'nin başarmakta zorlandığı deneyimi çok başarılı bir şekilde sundu. Bir diğer örnek de yine oyun tarafında Xbox Adaptive Controller (2018) olarak öne çıkmakta.