Time Dergisi Yılın Kişisi Olarak Elon Musk'ı Seçti

Elon Musk Time Yılın Kişisi oldu. Time dergisinin 2021 yılındaki kapağında boy gösteren Elon Musk, başta SpaceX ve Tesla olmak üzere şirketleriyle ön plana çıkıyor. 2021 Yılın Kahramanları ödülü ise Covid-19 doktorlarına verildi.

Tesla, SpaceX'in CEO'su ve dünyanın en zengin insanı, kendisi ve işletmeleri otomobillerin ve uzay yolculuğunun geleceğini şekillendirmeye devam ederken merkezi bir figür haline geldi.

Time Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal yaptığı konuşmada, "Dünyadaki yaşamı ve muhtemelen Dünya dışındaki yaşamı da yeniden şekillendiriyor." dedi.

2002 yılında Güney Afrikalı girişimci tarafından kurulan SpaceX yalnızca 2021'de, çocukluk kanserinden kurtulan bir kişinin de dahil olduğu tamamen sivil bir ekiple ilk uzay görevini tamamladıktan sonra Eylül ayında tarih yazdı.

Birçoğunun "milyarder uzay yarışı" olarak adlandırdığı şeye katılmanın ötesinde, SpaceX Nisan ayında NASA tarafından yeni nesil Ay'a iniş aracını inşa etmek için seçildi ve 3 milyar dolarlık bir sözleşme için diğer iki şirketi geride bıraktı.

Ayrıca Tesla'nın gelecek yıl "Tesla Bot" olarak adlandırılan yapay zekaya sahip insansı bir robot geliştirerek teknolojide ilerleme kaydetmeye devam edeceğini duyurdu.

Elon Musk, Forbes'a göre tahmini net değeri 265,4 milyar dolar olmasıyla gezegendeki en zengin kişi.

Felsenthal açıklamasında, "Beğensek de beğenmesek de, hayatımızın büyük bir kısmının bu çok zengin teknoloji liderleri tarafından şekillendirildiği yeni bir çağdayız." dedi.

1927'deki başlangıcından bu yana her takvim yılının sonunda derginin editörleri tarafından verilen Time'ın Yılın Kişisi unvanı, bir ödül veya onur değil, ancak kişi veya kişilerin haberler üzerindeki etkisinin temsilcisidir.

Time, 2021 Yılın Kahramanları ödülü için ise COVID-19 aşıları üzerinde çalışan araştırmacıları "Mucize Çalışanlar" olarak adlandırdı. Kapak resminde, pandemi sırasında birden fazla aşı geliştirmek için adım atan dört bilim insanı Katalin Karikó, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett ve Drew Weissman yer aldı.

