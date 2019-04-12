Tinder, App Store’da Oyun Dışı En Çok Kazanan Mobil Uygulama Oldu

Uzun zamandan bu yana App Store’da ‘oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama’ ünvanını elinde bulunduran dijital yayın platformu Netflix, tahtını Tinder’a kaptırdı. Konum odaklı arkadaşlık uygulaması, 2019’un ilk çeyreğinde tam 260.7 milyon dolar gelir elde etti.

Yaptığı analizlerle mobil pazarın nabzını tutan Sensor Tower ’ın paylaştığı verilere göre, 2016’nın son çeyreğinden beri dünyanın en çok kazanç sağlayan oyun dışı mobil uygulaması olan Netflix, zirveyi popüler arkadaşlık uygulaması Tinder’a teslim etti.

Sensor Tower, Netflix’in 2019’un birinci çeyreğinde küresel çapta hem App Store hem de Google Play’de toplam 216.3 milyon dolar gelir sağladığını açıkladı. Şirket, 2018’in dördüncü çeyreğinde 255.7 milyon dolar gelir elde etmişti.

Son dönemin popüler uygulamalarından Tinder ise gelirlerini neredeyse yarı yarıya artırdı. Konum odaklı arkadaşlık uygulaması, 2018 yılının ilk çeyreğinde 183 milyon dolar olan gelirini, bir önceki yıla göre yüzde 42 artırarak 260.7 milyon dolara çıkardı. Şirket bu görkemli yükselişiyle ‘oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama’ ünvanını da ele geçirdi.

Listenin ilk 10 sırasına baktığımızda, çoğunun müzik ve video odaklı akış uygulamalarından oluştuğunu görüyoruz. Tinder ve Netflix’in hemen ardından üçüncü sırada Çinli video akış servisi Tencent Video yer alıyor. Onu sırasıyla QIYI, YouTube, Pandora ve Kwai izliyor.

Peki, yılın ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar hangileri oldu? Sensor Tower’ın paylaştığı verilere göre, listenin birinci sırasında Facebook’a ait olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ı görüyoruz. İkinci sırada bir başka Facebook uygulaması Messenger yer alırken, onun hemen ardından ise video odaklı sosyal medya uygulaması TikTok geliyor.

Genel olarak, Apple’ın uygulama mağazası App Store, uygulamaların 2019’un birinci çeyreğinde elde ettikleri gelirlerin yüzde 64’ünü oluşturdu. Diğer bir deyişle, kullanıcıların App Store’da harcadıkları para 12.4 milyar dolara ulaştı. Google Play’e baktığımızda ise bu sayının 7.1 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Buna rağmen iOS ekosisteminde yeni uygulama indirmeleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 7,4 milyar oldu.