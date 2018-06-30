Tinder Bilgileriniz Güvende mi?

ABD Senatörü Ron Wyden, geçtiğimiz aylarda Tinder’a güvenlik önlemleriyle alakalı bir uyarıda bulunmuştu. Uyarı üzerine Tinder ana şirketi Match Group geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı.

Açıklamasında ABD Senatörü Ron Wyden’ın mektubunu paylaşan Match Group; sunucularla, uygulama arasında gönderilen verilerin tamamen şifrelendiğini söylerken, önlemlerin Şubat ayında, internet korsanlarının kullanıcıların profil fotoğraflarını görebilme ve onlar yerine kaydırma eylemlerini yapabilmesini sağlayan saldırılarla birlikte alınmaya başlandığını belirtti.

Konu hakkında konuşan Match Group Genel Danışmanı Jared Sine, bir takım açıklar yüzünden telefonun bağlı olduğu Wi-Fi’a bağlanan diğer cihazlarla veri paylaştığını ve bu sayede internet korsanlarının kullanıcılar yerine eylemlerde bulunabilindiğini söyledi. Konuşmasının sonunda “Tüm kullanıcılarımız rahat olabilir çünkü tüm açıklar şu anda kapatılmış durumda. Şifreleme de dahil olmak üzere, platformun bütünlüğünü korumak için yeni bir araç ve sistem ağı kullanıyoruz” diyen Sine, güncel güvenlik önlemleri alınacağının altını çizdi.

Eğer siz de Tinder kullanıcısıysanız artık rahatça dolaşabilirsiniz. Şimdiden bol eşleşmeler… :)