Tinder'dan 25 Kat Daha Küçük Olan 'Tinder Lite' Tanıtıldı

Konum merkezli arkadaşlık uygulaması Tinder, internet bağlantısının yavaş olduğu ülkeler için geliştirdiği Tinder Lite uygulamasını duyurdu. Peki, Tinder Lite kullanıcılara neler sunuyor? Buyrun haberimize.

2GB / 3GB kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip ülkelere yönelik geliştirilen Lite sürümleri, son dönemde Facebook, Instagram, Spotify ve Uber gibi birçok popüler uygulama tarafından tercih ediliyor. Şimdi bu uygulamaların arasında Tinder da katıldı.

Dünyanın en çok tercih edilen arkadaşlık platformu olan Tinder, orijinal uygulamasına kıyasla yaklaşık 25 kat daha küçük olan Lite sürümü ile karşımıza çıktı.

Genellikle giriş-orta seviye Android telefonların kullanıldığı ülkeler için geliştirilen Tinder Lite, mobil veri miktarını yüzde 20 oranında azaltacak.

Mütevazi telefonlarda dahi oldukça hızlı çalışacak olan uygulama, orijinal sürümden daha az pil tüketecek. Fakat eşleştiğiniz insanlardan güncellemeleri görebileceğiniz Feed bölümü gibi bazı özelliklerin uygulamada yer almadığını söylemekte fayda var.

Son olarak, uygulamada satın aldığınız abonelik planlarının, Lite sürümünde geçerli olacağı bilgisini araya sıkıştırmış olalım.

Tinder Lite, yakında Güneydoğu Asya ülkelerinde kullanıma sunulacak. Uygulamanın Türkiye’de indirilmeye açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.