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Tinder'dan Yeni Spotify Özelliği

Tinder'dan Yeni Spotify Özelliği
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Konum odaklı arkadaşlık uygulaması Tinder, kullanıcıların sohbet sırasında Spotify üzerinden şarkı paylaşabilecekleri yeni bir özelliği test ediyor. 

İlk olarak MSPowerUser tarafından tespit edilen özellik, Tinder’ın Spotify ile ortaklığını daha da genişletmek istediğini gösteriyor. 

Halihazırda kullanıcılar, Spotify hesaplarını Tinder ile eşleştirerek, sevdiği sanatçıları ve müzik tercihlerini profillerinde gösterebiliyorlar. Ayrıca kendilerini tanımlayacaklarını düşündükleri bir şarkıyı da marş olarak Tinder profillerine sabitleyebiliyorlar.

Tinder’ın test ettiği yeni Spotify özelliğinin ekran görüntülerine göre, kullanıcılar mesajlaşırken metin çubuğunun yanında bulunan yeşil bir müzik simgesine dokunarak arzu ettikleri şarkıları paylaşabilecek.

tinder spotify

Tinder’ın yeni özelliği, seçtiğiniz şarkıların tamamını göndermenize izin vermiyor. Bunun yerine parçanın 30 saniyelik bir bölümünü paylaşayabiliyorsunuz. 

Popüler uygulama, söz konusu özelliğin kullanılabilirliği ile ilgili herhangi bir ayrıntı sunmadı; ancak özelliğin kısa zaman sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor. 

Tinder, son birkaç yıl içerisinde Bitmoji ve Giphy de dahil olmak üzere platformuna birçok yeni özellik entegre etmişti. 

Dünya çapında ücretli abone sayısı 8 milyonu geçen Tinder, 2018 yılını 800 milyon dolar gelirle kapatmıştı.

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