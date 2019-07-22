Tinder, Google Play'den Kaldırılıyor mu?

Google Play Store içinde en fazla gelir sağlayan uygulamaların başında Tinder geliyor. Ancak görünen o ki Tinder bu durumdan rahatsız ve bu yüzden kendi ödeme sistemini geliştirmeye karar verdi. Google Play Store’a komisyon vermemek için ödeme sistemi geliştiren Tinder, Google'ın aldığı komisyonlara isyan eden uygulamalardan biri oldu.

Tinder’ın yeni ödeme sisteminde kullanıcılar ödemelerini kredi kartı aracılığı ile uygulamanın kendisi üzerinden gerçekleştirecek. Kullanıcı bir kez Tinder üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra bir daha satın alım için Google Play’e yönlendirilmeyecek. Görünen o ki Tinder bu yöntem sayesinde Google Play’e komisyon vermekten kurtulacak.

Üstelik bu şekilde düşünen tek uygulama Tinder da değil. Fortnite Mobile’ın geliştiricisi Epic Games de Google Play’e para ödemek istemeyen firmalardan bir tanesi. Epic Games, Google’ın aldığı %30 komisyon bedelinden kaçınmak için Google Play’de listelenmekten kaçınıyor. Netflix ve Spotify gibi şirketler ise Android uygulamalarında yer alan aboneliğe erişme seçeneğini kaldırdı. Böylece kullanıcılar uygulamaların doğrudan sitelerine girip alım yapıyor ve şirketler de Google’ın kar etmesinin önüne geçiyorlar.

Şimdilik Tinder, Google Play’de listelenmeye devam edecek olsa da yeni ödeme sistemine Google’ın ne tepki vereceği bilinmiyor. Ancak böyle giderse başka uygulamalar da aynı yolu izleyebilir ve Google Play Store’un gelirlerinde büyük düşüşler yaşanabilir.