Tinder Görüntülü Konuşma Özelliği Sunabilir

Türkiye'de binlerce kullanıcıya sahip olan Tinder'a görüntülü konuşma özelliği geliyor. Tinder görüntülü konuşma özelliği nasıl çalışacak? İşte Tinder görüntülü konuşma özelliği hakkında paylaşılan detaylar.

Tinder Görüntülü Konuşma Özelliğini Test Ediyor!

Tinder, 13 ülkede görüntülü konuşma özelliğini test etmeye başladı. Bu 13 ülke arasında malesef Türkiye bulunmuyor. Görüntülü konuşma özelliği sayesinde kullanıcılar eşleştikleri kişiler ile görüntülü olarak konuşabilmekte.

Özelliğin çalışma mantığı oldukça basit. Mesajlaşma alanında yer alan video simgesine tıklamak yeterli oluyor. Karşı taraf da görüşmeyi kabul ettiğinde ekran ikiye bölünüyor ve görüşme başlıyor. Görüntülü konuşma özelliği ile kullanıcılar telefon numaralarını karşı taraf ile paylaşmıyor. Böylece güvenlik üst düzeyde olmuş oluyor. Kullanıcılar görüntülü konuşma esnasında ekran kaydı veya ekran resmi alamayabilir.

Tinder'ın güvenlik ekibinin kıdemli ürün yöneticisi Bernadette Morgan, iOS'ta ekran kaydını engellemenin Android'den daha karmaşık olduğunu ve ekibin bunu şimdi "test ettiğini" söyledi. İnsanların somut bir şekilde kayıt veya ekran görüntüsü alıp alamayacağını söylemedi.

Sizler Tinder'ın görüntülü konuşma özelliğini test ediyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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