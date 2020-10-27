Türkiye'de binlerce kullanıcıya sahip olan Tinder görüntülü konuşma özelliği ile güncellendi. Sevgili bulma uygulaması Tinder'da artık eşleştiğiniz kişiler ile görüntülü olarak konuşabileceksiniz. Tinder görüntülü konuşma özelliği nasıl çalışıyor? İşte merak edilenler.

Tinder Görüntülü Konuşma Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Ücretsiz olarak kullanılabilecek olan görüntülü konuşma özelliği yalnızca her iki kişi de istiyorsa etkinleştirilecek. Tinder, yeni özelliğin güvenliği ön planda tutacağını söyledi. Görüntülü konuşma özelliğine "yüz yüze" ismi verildiği açıklandı.

Görüntülü konuşma özelliği ile kullanıcılar telefon numaralarını karşı taraf ile paylaşmıyor. Böylece güvenlik üst düzeyde olmuş oluyor. Kullanıcılar görüntülü konuşma esnasında ekran kaydı veya ekran resmi alamayabilir. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

Görüntülü konuşma özelliğini etkinleştirmek için eşleştiğiniz kişi ile mesajlaştığınız bölüme gidin ve ekranın üst kısmındaki video simgesine dokunun. Görüntülü konuşma kilidini açmak için sağa kaydırın. Her iki taraf da özelliğin kilidini açtıktan sonra, uygulamada bir onay mesajı göreceksiniz. Bundan sonra, eşleşmenin bulunduğu sohbet ekranının üst kısmındaki görüntülü arama simgesine dokunmanız yeterli.

Tinder görüntülü konuşma özelliği şu anda Brezilya, Avustralya, İspanya, İtalya, Fransa, Vietnam, Endonezya, Kore, Tayvan, Tayland, Peru ve Şili olmak üzere belirli ülkelerde kullanıma açık. Özelliğin Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağı bilinmezliğini koruyor.

Tinder indir butonuna basarak Tinder'ı cihazınıza indirebilirsiniz. Sizler Tinder'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!