Tinder Hesabı Başına İş Açtı

Belçika’nın Geel kentinde yaşayan 25 yaşındaki genç kadının adına sahte Tinder hesabı açıldı.

Bir gece geç saatte genç kadının telefonuna gelen “kapındayım, hangi daireye geleceğim?” mesajıyla başlayan durum, gün aşırı farklı farklı adamların, genç kadının evine gelip rahatsızlık vermesiyle devam etti.

Sahte Tinder Hesabını Eski Ev Arkadaşı Açtı

Kapısına gelen erkeklerden birisinin Tinder hesabını ve yapılan yazışmaları göstermesi üzerine olayı anlayan genç kadın hemen polise şikâyette bulundu. Verdiği ifadede, eski ev arkadaşının sahte hesabı açmış olabileceği belirten genç kadın, kavga ederek ayrıldıkları eski ev arkadaşının bir süre kendisini de sahte sosyal medya hesapları üzerinden rahatsız ettiğini ifadesine ekledi.

Hesabı açan kişi, erkeklerle uzun uzun mesajlaşıp, onları eve çağırıyor ve iletişim bilgileri olarak da genç kadının telefon numarasını ve adresini veriyordu. Genç kadının ifadesi üzerine, soruşturmaya alınan eski ev arkadaşı bütün suçlamaları reddetti ve konu savcılığa intikal etti. Belçika yasalarına göre, sosyal medyayı kullanarak kişileri rahatsız etmenin suçu, ağır para cevazı ya da 2 yıla kadar hapis.