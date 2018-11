Tinder İçin Yaşını Küçültmek İstiyor

Hollanda’da yaşayan 69 yaşındaki Emile Ratelband isimli bir adam, yaşının kanunen 49 olarak değiştirilmesini istiyor. Ratelband’ın talebini yerel makamlara ilettiği ancak talebin reddedildiği belirtiliyor.

Girişimci ve kişisel gelişim gurusu olan Hollandalı adam, 11 Mart 1949 doğumlu olduğunu ancak kendisini 20 yaş daha genç hissettiğini söylüyor. Ratelband bu nedenle doğum tarihini 11 Mart 1969 olarak değiştirmek istediğini belirtiyor.

Doktorların da kendisine biyolojik yaşının 45 olduğunu söylediği iddiasında bulunan Ratelband, "Trans bireyler resmi olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyorsa, benim de yeni bir doğum tarihi seçmeme izin verilmesi gerekiyor." dedi.

Emile Ratelband (from the Netherlands) everybody pic.twitter.com/9XzpcUVgp3