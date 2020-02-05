Tinder'ın 2019 Yılındaki Kazancı Dudak Uçuklatıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan arkadaşlık uygulaması Tinder'ın 2019 yılında ne kadar kazandığı gün yüzüne çıktı.

Tinder 2019'da Ne Kadar Kazandı?

Tinder, Google Play Store ve App Store'da en çok hasılat yapan uygulamalar arasında yer almakta. Her geçen saniye yeni bir üye kazanan Tinder, servetine servet katıyor. Tinder'ın ana şirketi Match yaptığı açıklamada Tinder'ın 1,2 milyar dolar kazandığını söyledi ve gelirlerin geçen yıla göre %43 arttığını belirtti.

Tinder'da Plus ve Gold üyelik tipleri bulunmakta. Şirket bu üyelik tipleri üzerinden kazanç sağlamakta. Normal üyeler uygulama üzerinden günde 100 kişinin profilini görebilmekte. Daha fazla kullanıcı görmek isteyen üyelerin ücretli aboneliğe geçiş yapması istenmekte. Plus ve Gold aboneliklerde sınırsız kaydırma yapılabilmekte.

Tinder üzerinden her gün binlerce kişi tanışıp buluşuyor. Kimi zaman ise tatsız olaylar yaşanabiliyor. Tinder kullanıcılarının güvenliklerini artırmak için harekete geçtiğini açıkladı ve panik butonu sayesinde kullanıcıların kendilerini güvende hissetmediklerinde olay yerine polis ekiplerini çağırabileceklerini söyledi.

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