Tinder'ın Eski Çalışanlarından Yeni Uygulama: Ripple

Tinder'ın eski çalışanları, LinkedIn'in hakimiyetine son vermek için kendi profesyonel ağ uygulamalarını piyasaya sürdü. Ripple (kripto para birimi olan değil) adındaki uygulama, iş dünyasındaki insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağladığı gibi, çalışanların sorunlarına da ortak çözümler üretecek bir platform olacak.

Eski CTO Ryan Ogle da dahil olmak üzere, bir grup eski Tinder çalışanı tarafından hayata geçirilen uygulama, Tinder'in sahibi olan Match Group tarafından da destekleniyor. iOS ve Android platformlarında hizmete sunulan Ripple, LinkedIn'e sıkı bir rakip olmayı planlıyor.

Ogle, piyasada bulunan profesyonel ağların kullanıcıların isteklerine tam olarak cevap veremediğini söyledi. Ripple'ın rakiplerinden farklı bir yerde olduğunu ve uygulamanın yalnızca iş bulma odaklı olmayacağını söyleyen Ogle, "LinkedIn sadece iş bulma konusuna odaklanıyor; bu nedenle iş dünyasındaki diğer konulara çözüm yolu getiremiyor. Ripple, yalnızca basit bir iş bulma platformu değil, çalışanların sorunlarını herkesle tartışabildiği ve çözüm arayabileceği bir yer olacak" ifadelerini kullandı.

Ripple, LinkedIn gibi kullanıcıların dijital bir özgeçmiş oluşturmasına ve becelerini seçmesine izin veriyor. Böylece kullanıcının işine yarayacak potansiyel ağları hesaplıyor ve karşısına çıkarıyor. Fakat Ripple'ın Microsoft'un uygulamasından ayrılan en önemli özelliği; kullanıcıların yeni kişiler bulurken Tinder'daki gibi hızlıca kaydırabiliyor olması. Böylece kullanıcılar, tek bir hareketle bağlantı kurmak istediği kişileri hızlıca seçebiliyor. Ayrıca, uygulama içinden gruplara ve etkinliklere de katılınabiliyor.

Bakalım Ripple, profesyonel ağ platformları arasında lider konumda olan LinkedIn'in tahtını sallayabilecek mi? Siz de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.