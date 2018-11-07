Tinder'ın Gelirleri Dudak Uçuklatacak Seviyeye Çıktı

Tinder başta olmak üzere birçok arkadaşlık uygulamasının sahibi olan Match Group, finansal yılın üçüncü çeyreğine dair raporlarını yayınladı. Son çeyrekte hisse başına 44 cent oranında kazanç sağladıklarını dile getiren şirket, Özellikle Tinder’daki paralı üyelikler sayesinde gelirlerini artırdığını duyurdu.

Üçüncü çeyrekte gelir konusunda beklentileri aştıklarını belirten Match Group, 437 dolar olan ön görülerini yüzde 29 oranında aşarak, 444 milyon kazandıklarını belirttiler. Yaklaşık yüzde 30 ile aşılan gelirlerin dördüncü çeyrekte de sürmesi durumunda şirketin finansal yılı 1.27 milyar dolar seviyesinde rekor bir gelirle kapatacağı açıklandı.

Buna rağmen yayınlanan raporlarda Match Group, dördüncü finansal çeyrekte gelirlerinin 440 ila 450 milyon dolar arasında değişeceğini duyurdu. Yapılan açıklama borsadaki hissedarları ve yatırımcıları memnun etmenin çok uzağında kaldı. Dördüncü çeyrekteki düşük yükseliş beklentisi, Wall Street Borsası’nda işlem gören Match Group hisselerinin yüzde 10 oranında düşmesine sebep oldu.

Tinder 800 milyon dolar kazandırdı

Borsada işlem gören hisselerinin her sene yüzde 60 oranında gelişim gösterdiğinin altını çizen Match Group, şirketin en büyük gelirinin Tinder olduğunu vurguladı. Konum tabanlı çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın, daha fazla kişiyle eşleşmek için sunduğu paralı üyelik sistemleriyle önemli gelirler elde ettiği hatırlatıldı.

Tinder Gold adı verilen abonelik sistemine üye olan kullanıcılar, platformda birileriyle eşleşmeden önce kimlerin kendilerini beğendiğini görebiliyorlar. Bu çeyrekte Tinder’ın ödeme yapan kullanıcı tabanı ise 3.8 milyondan 4.1 milyona yükseldi. Tinder 2018 yılını 800 milyon dolar gelir ile kapatmayı bekliyor.