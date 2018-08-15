Tinder’ın Kurucuları, Şirkete Rekor Tazminat İstemiyle Dava Açtı

Tinder’ın kurucu ortakları ve birçok kıdemli üst düzey yönetici, popüler çöpçatanlık uygulamasının çatı şirketi IAC ve Match Group’a 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Tinder’ın ana şirketi IAC ve Match Group, platformun değerini olduğundan daha düşük göstermek ve hisse senedi opsiyonlarını kuruculara ve yöneticilere ödememek ile suçlanıyor.

Kurucu ortaklar, Sean Rad, Justin Mateen, Jonathan Badeen ve beraberindeki bazı yöneticiler olmak üzere toplamda 10 davacı, IAC tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şirkete 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Dava iddianamesine göre, IAC ile çalışanlar arasında 2017, 2018, 2020 ve 2021 tarihlerinde hisse senedi opsiyonlarının ödenmesiyle ilgili yazılı anlaşmalar vardı. Ancak IAC, 2017'de Tinder'ı Match Group'a dahil etmesine rağmen söz konusu hisse senedi değerlerinde bir artışa gitmedi. Dahası çalışanlar, dağıtılan hisselerin değersizleştirilerek ellerinden alınmaya çalışıldığını iddia ediyorlar.

IAC'nin sahte finansal bilgiler yarattığını ve Tinder’ın değerini manipüle ettiğini iddia eden davacılar, şirketin değerlemesini düşürmek için Tinder Gold gibi önemli özelliklerin piyasaya sürülmesinin ertelediğini söylüyor.

Tinder, Match Group'un en büyük ve en karlı markalarından birisi. Tinder Gold ve diğer uygulama içi satın almalar gibi özellikler sayesinde önemli bir gelir elde eden platform, en fazla indirilen iOS uygulamalarının başında geliyor. 2018 yılını yaklaşık 800 milyon dolar gelirle kapatması beklenen Tinder, 3.8 milyon premium kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Match Group ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Tinder'in kurucularına ve çalışanlarına eşitlik tazminatı kapsamında 1 milyar dolardan fazla para ödediklerini söyleyen şirket, haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.