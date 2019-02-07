Tinder'ın Yükselişi Durdurulamıyor

Eski popülerliği kalmadığı düşünülse de Tinder tam gaz yükselmeye devam ediyor. Tinder’ın çatı şirketi Match Group, geçtiğimiz finansal çeyreğe dair raporlarını yayınlarken, Tinder’daki abone rakamlarını da paylaştı.

Yapılan açıklamayla geçen yılın aynı dönemine göre Tinder’ın abone sayısını 1.2 milyon artırdığı ve eklenen abone sayılarıyla uygulamanın gelirlerini 805 milyon dolara kadar çıkardığı aktarıldı. Match Group altında faaliyetlerine devam eden Match.com ve OkCupid gibi uygulamaların gelirleri de eklenince bütün şirketin toplamda 872 milyon dolar kazandığı söylenenler arasında yerini aldı.

Tinder’ın gelirlerini artırmasındaki en büyük etken olarak ise Tinder Gold denilen üyelik sistemi olarak gösterildi. Üye olanlara çeşitli ayrıcalıklar sağlayan, ekstra Super Lıke veren ya da bütün dünyada gezmenizi sağlayan Tinder Gold, yüksek fiyatlı olmasına karşın tercih ediliyordu.

Yakın zaman önce yayınlanan ve üniversiteler ile 18 - 22 yaş arasındaki gençlere odaklanan Tinder U isimli bir başka uygulama, kullanıcı sayısının yükselmesine yardımcı olmuştu. Tüm bunlarla birlikte Tinder, Amerika Birleşik Devletleri Dışına çıkarak, Japonya, Hindistan ve Güney Kore gibi pazarlara odaklanarak, gelirlerini katlamıştı.