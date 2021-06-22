Tinder Keşfet Sekmesiyle Eşleşme Öncesi Konuşma Fırsatı Tanıyor

Tinder keşfet özelliği sayesinde eşleşmeden önce insanlarla gerçekten konuşmak mümkün olacak. Karşıdaki kişiyi daha fazla tanımanıza fırsat tanıyacak çeşitli etkinlikler ile tanışmanın farklı yollarının tadını çıkarabilir. Güncelleme ayrıca profillere video eklemeyi de olanaklı hale getiriyor.

Arkadaşlık uygulaması Tinder, insanların buluşmak isteyebilecekleri bir kişi hakkında daha fazla bilgi sağlaması adına uygulamasında bazı büyük değişiklikler yaptı. Uygulama, Instagram'a benzer şekilde, insanların etkileşim kurmasının ve potansiyel eşleşmelerle tanışmasının farklı yollarını bulmasını sağlayacak bir keşif bölümü aldı.

Tinder keşfet özelliği nasıl kullanılır?

Uygulama, çevrim içi flört endüstrisinin pandemi sonrasında değişime nasıl hazırlandığını gösteriyor. Tinder, profile video ekleme seçeneği de dahil olmak üzere flört uygulamasına gelen yeni özelliklerin listesini duyurdu. Şu anda Tinder kullanıcıları profillerine yalnızca belirli sayıda hareketsiz resim ekleyebilir. Video seçeneği ise profillere daha canlı bir görünüm getirmeye olanak tanıyor.

Keşfet sekmesinde ise Tinder'ın etkileşimli video oyunu Swipe Night ve Hot Takes gibi yeni etkinlikler bulacaksınız. Her gece 18.00'den gece yarısına kadar açık olacak bu modda, flört edenler "Bunlardan hangisi en iddialı?" gibi soruları yanıtlayacak. 30 saniye boyunca kimse yanıt vermezse sohbet balonu kaybolacak. Katılımcılar bu ekrandan birbirlerini beğenebilir ve eşleşebilir.

Yeni keşfet etkinlikleri, kullanıcıların yeni bir flörte başlamadan önce konuşabilecekleri ilk bölümdür ve fikir, gerçek eşleşme öncesinde konuşma kimyasını değerlendirmeyi ele alıyor.

Tinder CEO'su Jim Lanzone, tüm bu değişikliklerin Tinder'ın bir uygulamadan daha çok bir platform haline gelmesindeki ilk adım olarak tanımlıyor. "İnsanları yönlendirmek için daha fazla seçenek sunuyoruz ve bu yolda bizden çok daha fazlasını göreceksiniz, ayrıca insanların eline daha fazla kontrol vereceğiz" diyor.

Tinder geçtiğimiz dönemde görüntülü konuşma özelliği ile güncellenmişti. Sevgili bulma uygulaması Tinder'da artık eşleştiğiniz kişiler ile görüntülü olarak konuşulabilmekteydi. Ücretsiz olarak kullanılabilecek olan görüntülü konuşma özelliği yalnızca her iki kişi de istiyorsa etkinleştirilecek. Görüntülü konuşma özelliğine "yüz yüze" ismi verildiği açıklandı.

Görüntülü konuşma özelliği ile kullanıcılar telefon numaralarını karşı taraf ile paylaşmıyor. Böylece güvenlik üst düzeyde olmuş oluyor. Kullanıcılar görüntülü konuşma esnasında ekran kaydı veya ekran resmi alamayabilir.

Genel olarak tüm bu özellikler, Tinder'ın insanları fotoğraflarından yargılamak için bir uygulamadan daha fazlasını yapma çabalarını genişletmenin bir göstergesi. Kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak, sohbeti açmanın daha fazla yolu ve uygulamayı kullanmak için daha fazla neden veriyor.