Tinder Kullanıcıları Ukraynalı Mültecilere Kalacak Yer Sağlıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana 2,5 milyondan fazla insan ülkesini terk etti. Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük mülteci akımı yaşanıyor ve Romanya ile Macaristan gibi komşu ülkelerde sığınak bulmaya çalışan bazı Ukraynalı mülteciler, yardım için beklenmedik bir şekilde Tinder'ı kullanıyorlar.

New York Times'ın yapmış olduğu haberde bahsi geçen kişilerden Anastasia Tischchenko'nun hikâyesi anlatılıyor. O ve arkadaşı Natalia Masechko, Lviv'in güneyindeki batı Ukrayna'da bulunan yaklaşık 230.000 nüfuslu Ivano-Frankivsk'teki evlerinden kaçtıklarında kötü durumlarını bu flört uygulaması Tinder'da belirttiler.

Mültecilerin Çözüm Kapısı: Tinder

Tischchenko, Times'a "Dünyada pek çok dürüst insan olduğunu düşünüyorum ve bunların bazıları Tinder'da" dedi. Belli ki haklı da çıktı. Aralarında Tischchenko ve Masechko'yu, Romanya'nın güney sınırındaki bir şehri olan Siret'te kalabilecekleri bir manastır sağlamak için temasa geçen bir adam da dâhil olmak üzere birçok kişi yardım önermek için profilini kaydırdı. Yaşadıkları serüvenin oldukça ilham verici olduklarını ilettiler ve Siret'te kaldıktan sonra Tischchenko Polonya'ya gitti, arkadaşı Masechko ise bir sonraki mülteci dalgasına yardım etmek için Romanya'da kaldı.

Savaşın kendisi gibi mülteci krizi de son günlerde kritik bir durum hâline geldi. Cuma günü Polonya'nın en büyük iki şehri Varşova ve Krakow'daki yetkililer, savaştan gelen tüm insanları ağırlamak için mücadele ettiklerini söyledi. Varşova Başkanı Rafał Trzaskowski, "durum her geçen gün daha da zorlaşıyor" diye uyardı. BM Mülteci Örgütü, savaş nedeniyle 4 milyon kadar insanın Ukrayna'dan kaçabileceği konusunda uyardı.