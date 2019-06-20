Tinder, Match ve Bumble Arkadaşlık Sitelerine Kötü Haber

Popüler buluşma uygulamaları olan Tinder, Match ve Bumble her yıl artan kullanıcı sayılarıyla biliniyor. Özellikle de Tinder, dünya genelinde en fazla kullanılan arkadaşlık sitesi ve her yıl milyonlarca ek kullanıcıyı kendi platformuna ekliyor. Ancak raporlar, 2019 yılı için arkadaşlık sitelerinin iyi bir dönem geçireceğini söylemiyor.

2018’de %6,5 büyüme gösteren arkadaşlık sitelerinin 2019 yılında %5,3 büyümesi bekleniyor. Ortaya çıkan bu yavaşlamanın özellikle de ABD kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Tahmini olarak 23.8 milyon yetişkin 2018'de randevu uygulamalarını kullanırken, aylık kullanıcı tabanının bu yıl ABD'de 25.1 milyona ulaşması bekleniyor.

Tinder, Match ve Bumble giderek küçülebilir

Özellikle de ABD merkezli arkadaşlık siteleri 2022 yılına kadar düzenli olarak büyüme konusunda düşüş yaşayacak. Bu düşüşün %2,3 seviyelerine kadar ulaşması bekleniyor.

Match Group sözcüsü Justine Sacco, "Verilerimiz ABD'deki tüm bekarların yarısının bir tanışma uygulamasını kullandığını ya da denediğini gösteriyor. Ayrıca dünyanın geri kalanında, tanışma ürünlerinin daha yeni yeni normal hale geldiği devasa bir nüfus var" dedi. "Şirketimiz için hem gelir hem de kullanıcı büyümesinin devam ettiğini görmeyi bekliyoruz." ifadelerine de yer verdi.

Bu açıklamalar, arkadaşlık sitelerinin çok umutlu olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalarda, sadece ABD'de arkadaşlık uygulamaları için 679 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde, bu rakam daha da artış gösterecektir.

Kullanıcı sayısı azalırken gelirin artması şu an dünya üzerindeki büyük teknoloji platformlarında sıklıkla rastlanan bir durum. Peki sizce de bu tarz arkadaşlık uygulamaları, gelecekte nasıl şekillenecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.