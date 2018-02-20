Tinder Profilini PowerPoint Sunumu Şeklinde Hazırladı

Tinder’da daha fazla dikkat çekmek isteyen Sam isimli Birleşik Krallık vatandaşı, bütün profilini PowerPoint sunumu şeklinde hazırladı ve bir günlüğüne de olsa sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, birbirini beğenen iki kişinin konuşmasına yardımcı olmak amacıyla ortaya çıkmış ve oldukça tutulmuştu. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada dikkat çekmek için ise birçok Tinder kullanıcısı, çılgın fikirlerini hayata geçirmeye başlamış ve bunun sonucunda oldukça yaratıcı profil fikirleri ortaya çıkmıştı. Fakat bunların arasında en dikkat çekeni kuşkusuz 21 yaşındaki Sam Dixey tarafından hazırlanan profil sayfası oldu.

Profilini sanki bir PowerPoint sunumu gibi hazırlayan Sam, her sayfaya kendine ait olumlu özellikleri yazdıktan sonra sayfalara birkaç fotoğrafını serpiştirmeyi de ihmal etmedi. Birçok kullanıcının ilgisini bu yolla çekmeyi başaran Sam’i fark edip sosyal medya hesabından paylaşan ilk isim ise Gracie Barrow oldu. İngiltere’de yaşayan genç kadın, Sam’in profilini gördükten sonra hemen arkadaşlarına gösterdiğini ve profili çok sevimli bulduğunu söyledi. Sam’in profilinden çektiği görüntüleri “Çabasına 10/10” yazısıyla birlikte Twitter adresi üzerinden paylaşan Gracie’nin bu gönderisi 20 binden fazla retweet ve 90 binden fazla beğeni almayı başardı.

A genuine 10/10 effort from this lad lmaooo I’m crying pic.twitter.com/7wjUJk3HF0 — Gracie Barrow (@GracieBarrow1) 17 Şubat 2018

Gracie’nin yayınladığı gönderinin sosyal medya üzerinden hızla yayılmasıyla birlikte Sam’e ulaşan birkaç yayın kuruluşu, profilin sahibiyle röportaj yapma fırsatını kaçırmadı. “Neden böyle bir şey yaptın?” sorusuna rahatlıkla “Sıkılmıştım ve farklı bir şeyler yapmak istiyordum” şeklinde cevap veren Sam Dixey, böylece bir günlük de olsa istediğine ulaşmış oldu.