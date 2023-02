Tinder'a Sevgililer Günü Güncellemesi Geldi: İşte Yeni Özellikler!

Sevgililer günü hızla yaklaşırken Tinder bazı yeni güvenlik özelliklerini ve diğer bazı güncellemeleri kullanıma sunmaya başlıyor. Kullanıcılar artık Tinder'ın profilinizi tamamen gizlemekten bir "adım daha ileri" olduğunu söylediği yeni gizli moddan yararlanabilecek. Yalnızca beğendiğiniz kişiler sizi önerilerinde görebilecek. Bu size görünürlüğünüz üzerinde daha ayrıntılı bir kontrol sağlayacak.

Tinder'ın Yeni "Gizli Mod"u Nasıl Çalışıyor?

Buna ek olarak, önerilerinizde görünen profilleri engelleyebileceksiniz. Böylece, eski bir sevgilinizi ya da hayatınızdan başka birini, örneğin bir aile üyesini görürseniz, onları doğrudan engelleme seçeneğine sahip olacaksınız. Bu, kullanıcıların başkalarını telefon numaralarına göre engellemelerine olanak tanıyan yeni özelliklerinden biriyle benzer.

Uzun basma bildirimi adı verilen bir başka yeni güvenlik özelliği daha var. Saldırgan bir mesaj veya istenmeyen bir resim alırsanız, hızlıca bildirmek için dokunup basılı tutabilirsiniz. Tinder, bunun daha fazla insanı kötü davranışları bildirmeye teşvik edeceğini ve böylece kuralları ihlal eden kullanıcılara karşı harekete geçebileceklerini umduğunu söylüyor.

Tinder Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Tinder ayrıca kullanıcıları uygunsuz konuşmaları bildirmeye teşvik eden "Are You Sure" (zararlı olabilecek bir dil içeren bir mesaj göndermeden önce tekrar düşünmelerini isteyen) ve "Does This Bother You" (Bu seni rahatsız ediyor mu) adlı özelliklerde de bazı değişiklikler yaptı. Tinder, bu özelliklerin nefret söyleminin yanı sıra cinsel taciz ve istismar da dâhil olmak üzere zararlı veya uygunsuz olduğunu düşündüğü daha fazla dili tespit edeceğini söylüyor. Şirket, "Does This Bother You" özelliğini eklediğinden bu yana, zararlı dil içeren mesajlarla ilgili %46 daha fazla rapor aldığını söylüyor.

Bu güncellemelerin yanı sıra Tinder, aile içi şiddeti ve cinsel saldırıyı sona erdirmeye yönelik bir kampanya olan No More ile işbirliği içinde bir dizi "Sağlıklı Flört Rehberi" yayınlıyor. Kılavuzlar, kullanıcıların tehlike işaretlerini fark etmelerine ve ilişkinin her aşamasında kendilerini korumalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı. Tinder ayrıca 8 Şubat'tan itibaren, güvenlik özelliklerini ve insanların çevrimiçi ortamda güvenli bir şekilde buluşmak için atabilecekleri adımları vurgulayan "Yeşil Bayraklar" adlı bir kampanya da yürütmeye başlayacak.