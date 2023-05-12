Tinder Topluluk Kuralları Güncellendi: Sosyal Medya Paylaşımlarına Son!

Şirket bugün yaptığı açıklamada, Tinder'ın arkadaşlık uygulamasını güvenli ve saygılı tutmak amacıyla topluluk kurallarını güncellediğini duyurdu. Güncellemelerin bir parçası olarak Tinder, sosyal medya hesaplarını biyografilerden otomatik olarak kaldıracak ve kullanıcıların eşleştikleri insanlarla yaptıkları özel konuşmaları diğer platformlarda yayınlamalarını engelleyecek.

Tinder, platformunun kullanıcıların sosyal kanallarında takipçi kazanmaya çalışması gereken bir yer olmadığını, bu nedenle herkese açık biyografilerden ve profillerden diğer sosyal medya hesaplarının bağlantılarını kaldıracağını söylüyor.

Tinder Topluluk Kurallarında Daha Sıkı Politika İzlemeye Başlıyor

Platform, kullanıcıların Tinder'da işlerini tanıtmalarına hiçbir zaman izin vermedi ancak şimdi Tinder'ın iş bağlantıları değil, kişisel bağlantılar kurmak için olduğunu açıkça ortaya koyan daha sıkı bir politika getiriyor.

Şirket basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tinder, para kazanmaya çalışmak için işletmelerin tanıtımının yapılacağı bir yer değildir. Üyeler takipçi kazanmak, bir şeyler satmak, bağış toplamak ya da kampanya yapmak için reklam yapmamalı, tanıtım yapmamalı ya da sosyal hesapları veya bağlantıları paylaşmamalıdır. Bununla mücadeleye yardımcı olmak için Tinder, herkese açık biyografilerden sosyal tanıtıcıları kaldıracak."

Tinder Sohbetlerini Paylaşmak Yasaklanıyor

Özel Tinder sohbetlerinin diğer platformlarda paylaşılmasıyla ilgili güncellemelere gelince, şirket kullanıcıların kendilerine izin verilmediği sürece eşleşmeleriyle yaptıkları özel sohbetleri asla yayınlamamaları gerektiğini belirtiyor.

Buna ek olarak Tinder, bir hesabın tek bir kişi için olması gerektiğini ve çoklu ve açık ilişkilerdeki kullanıcıların her bir partner için ayrı hesaplar oluşturması gerektiğini açıkça belirtiyor. Bu, bir çiftin potansiyel bir partner bulmak için tek bir hesap kullanmaması gerektiği anlamına geliyor.

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