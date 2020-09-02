Tinder ve Grindr 'Ahlaksız İçerik' Nedeni ile Engellendi!

Pakistan hükümeti tarafından alınan yeni bir kararla birlikte ülkedeki en popüler beş flört uygulaması kalıcı olarak engellendi. Bu uygulamalar arasında Tinder, Grindr, Tagged, Skout ve SayHi yer alırken yerel halk, alınan bu karardan pek de memnun değil gibi gözüküyor.

Tinder'a ve Grindr'a Engel Şoku!

En büyük ikinci müslüman ülke olan Pakistan'da evlilik dışı ilişkilerin ve eşcinsel ilişkilerin yasak olduğu biliniyor. Bu doğrultuda alınan yeni bir kararla birlikte ülkenin yetkili kuruluşları Tinder, Grindr, Tagged, Skout ve SayHi olmak üzere beş date uygulamasını engelledi.

Muhalifler, yetkililerin hükümeti ve orduyu eleştiren haberlerin yanı sıra 'ahlaksız' olduğu düşünülen içerikleri de engellemeye çalışarak ifade özgürlüğünü yok etmeye çalıştığını iddia ediyorlar. Ülke, geçtiğimiz ay TikTok'a 'açık içerikler' nedeni ile son uyarısını yaptığını da dile getirmişti.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hükümetlerin Tinder, Grindr, Tagged, Skout, Sayhi gibi uygulamaları engellemesi doğru bir karar mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.