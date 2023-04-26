Tinder'a Video Doğrulama Sistemi Geliyor

Tinder, fotoğraflı doğrulama sistemini video ile güçlendiriyor. Bugün duyurulan yeni özellik, hesabınızı doğrulamak için yeni bir yöntem olarak tüm dünyada kullanıma sunuluyor ve çok sevilen doğrulanmış mavi tik işaretini kazanmak için gerekli olacak.

Tinder'ın yeni doğrulama sisteminde mavi tik alabilmek için akıllı telefonunuzun ön kamerasını kullanarak uygulamada kendinizin bir videosunu kaydetmeniz gerekiyor.

Apple ve Google da Benzer Doğrulama Yöntemini Denemişti

Bu sistem, Apple ve Google'ın State ID süreci ve hatta Hinge gibi diğer tanışma uygulamaları da dâhil olmak üzere diğer modern dijital doğrulamalara benziyor.

Tinder'da doğrulanmış olmak, size yalnızca doğrulanmış üyelerle iletişim kurma seçeneği de sunulacak. Basın açıklamasına göre Tinder tüm üyelerden "önümüzdeki aylarda" video selfie ile yeniden doğrulama yapmalarını istemeyi planladığından, zaten doğrulanmış olanların da bu kervana katılacağını söylemek gerekiyor.

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