Tinder, Yapay Zeka Destekli 'Super Likeable' Özelliğini Duyurdu

Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder, ne tür insanlardan hoşlanabileceğinizi tahmin eden yapay zeka destekli "Super Likeable" özelliğini devreye sokuyor. Yani siz parmaklarınızı yormadan, Tinder'ın yapay zekası sizin için en doğru tercihleri beğeninize sunacak.

Tinder gibi arkadaşlık uygulamaları temelde sevdiğiniz ve beğenmediğiniz kişileri "seçme" imkanı veriyor, bu yüzden çoğunlukla tercih size ve kişisel tercihlerinize bağlı. Bununla birlikte çok beğendiğimiz birisi varsa ve malum kişiye daha hızlı ulaşmak istiyorsak "Super Like" seçeneceğini kullanıyoruz. Tabii Premium kullanıcı değilseniz bu özelliği günde bir kez kullanabildiğinizi söylememe gerek yok sanırım.

Bir nesle parmak kası yaptıran Tinder, yepyeni bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Popüler çöpçatanlık uygulaması, yapay zeka özelliğini devreye sokarak, beğenme ihtimalinizin yüksek olduğu 4 kişiyi size sunacak ve hoşunuza giden birisini seçerek ücretsiz Super Like atmanızı sağlayacak.

Tinder'ın yapay zeka destekli Super Likeable özelliğinin, hangi kıstaslara göre çalışacağı henüz netlik kazanmamış olsa da, Like ve Super Like tercihleriniz, Facebook aktiviteleriniz, Instagram'da beğendiniz fotoğraflar ve hatta dinlediğiniz müziklere kadar birçok parametrenin göz önünde bulundurulacağı tahmin ediliyor. Anlayacağınız yine didik didik ediliyoruz!

Super Likeable özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netlik kazanmazken, özelliğin şu anda New York ve Los Angelas'da test edildiği açıklandı.