Tinder Yaş Ayrımcılığı İle Suçlanıyor: Belli Bir Yaşın Üzerinden Daha Fazla Ücret Alıyor

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan flört uygulaması Tinder, ayrımcılık suçlamasıyla gündemde yer alıyor. Üreticileri araştırarak, tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlayan Which araştırma şirketi, Tinder ile ilgili olarak da bir araştırma yaptı. Which’in yaptığı araştırma sonucunda Tinder’ın; 50 yaşın üzerindeki kullanıcılardan, 30 yaş altındaki kullanıcılara göre daha fazla ücret talep ettiği ortaya çıktı. Rapora göre, 50 yaş üzerindeki kişiler, 30 yaş altındakilere göre yüzde 46 daha fazla ödeme yapıyor.

Tinder, Premium hizmetleri için sunduğu Tinder Plus’ın fiyatının kullanıcıya göre ayarlandığını belirtiyor. Ancak araştırma şirketi Which, 50 yaş ve üzeri ortalama bir kullanıcının 72.94 pound ödediğini ortaya çıkardı. Yaşları 30 – 49 arasında değişen ortalama kullanıcılar aşağı yukarı aynı fiyatı öderken, 30 yaşın altındaki kullanıcılar ise 44,09 pound ödeme yapıyor.

'Fiyatlandırmamızda Hiçbir Bilgi Dikkate Alınmaz'

Which araştırma şirketinden Rocio Concha, ‘Araştırmamız, Tinder kullanan kişilerin bilmeden yaşları nedeniyle ayrımcılık yaşadıklarını ortaya çıkardı. Bu, kasıtlı olsun ya da olmasın, olası yasa dışı fiyat ayrımcılığına işaret ediyor.’ dedi.

Tinder ise konuyla ilgili olarak ‘Genç üyelere indirimli abonelikler sunuyoruz. Ayrıca, sık sık konum veya abonelik süresi gibi faktörlere göre değişebilen promosyon oranları sunuyoruz. Fiyatlandırma yapımızda başka hiçbir demografik bilgi dikkate alınmaz. Ancak, üyelerimizin öne çıkmalarına ve yeni insanlarla daha verimli bir şekilde eşleşmelerine yardımcı olmak için çeşitli abonelik seçenekleri sunuyoruz.’ açıklamasında bulundu.