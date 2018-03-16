‘Titan Saadet Zinciri’ Kurucusundan Çiftlik Bank Yorumu

İnternet üzerinden yüksek kar vadiyle yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 511 milyon dolar ile kayıplara karışan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, gündemden düşmüyor. Türkiye tarihinin en çarpıcı dolandırıcılık vakasına bir yorum da, 'Titan Saadet Zinciri' ile 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu’ndan geldi.

"Vallahi çıldıracağım, böylesini görmedim. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de” bu sözler, 20 yıl kadar önce 'Titan Saadet Zinciri' ile gündeme gelen ve dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatan Kenan Şeranoğlu’na ait.

Son olarak geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görülen Şeranoğlu, 77 bin kişiyi 511 milyon TL dolandırdıktan sonra sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın hakkında konuştu.

Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Şeranoğlu, 25 yaşındaki Mehmet Aydın için "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enteresan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" ifadelerini kullandı.

Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını iddia eden Kenan Şeranoğlu, "Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor” dedi.

Çiftlik Bank’ın kaçak CEO’su Mehmet Aydın’ın dolandırdığı milyonlarca lira ile Güney Amerika ülkelerinden Uruguay’a kaçtığı ve orada inşaat işine girdiği söyleniyor.