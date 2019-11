Titanfall 2, Aralık Ayının PlayStation Plus Oyunlarından Olacak

Sony Interactive Entertainment, Aralık ayının PlayStation Plus oyunlarını duyurdu. PlayStation 4 sahipleri, ücretli abonelik servisinden Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross - The Official Videogame oyunlarını indirebilecekler.

Titanfall 2

Bu ay içerisinde satışa sunulmuş olan Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun da geliştiricisi olan Respawn Entertainment stüdyosundan çıkmış olan Titanfall 2, Titanfall için bir devam oyunu. Akıl hocasının öldürülmesinden sonra, akıl hocasının Titan BT-7274'üyle bağ kuran Frontier Militia'dan avcı eri Jack Cooper karakterinin hikayesini anlatıyor. İkili, oyunun geçtiği Harmony gezegenini tehdit eden bir süper silahı fırlatmak üzere olan Interstellar Manufacturing Corporation (Yıldızlar Arası Üretim Kuruluşu)'ı durdurmak için bir maceraya atılıyorlar.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame

2017 Monster Energy Supercross Championship heyecanını yaşatacak olan Monster Energy Supercross - The Official Videogame, kariyer moduyla resmi motosikletler ve 250SX ve 450SX sınıflarından resmi yarışçılar ile Daytona dahil resmi parkurlarda yarışma imkanı sunacak. Özelleştirme sistemi sayesinde, seksenden fazla marka ve üç yüz kadar eşya ile hem yarışçınızı hem de motosikletinizi özelleştirebileceksiniz.

Track Editor sayesinde kendi parkurunuzu da oluşturabileceğiniz Monster Energy Supercross - The Official Videogame, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak da oynanabiliyor.

Her iki oyun da 3 Aralık 2019 Salı günü indirmeye açılacak.

Bu arada, hazır yeni PlayStation Plus oyunları duyurulmuşken, Black Friday kapsamında üç aylık aboneliğin 63.74 TL ve senelik aboneliğin de 134.99 TL olduğunu hatırlatalım.